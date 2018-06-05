FOTOMAÇ Yazarı Emre Bol, Fenerbahçe kongresini değerlendirdi.

Mini Yorum/ Emre BOL: "Aziz Yıldırım'la Turkuvaz Medya'yı ziyaretinde uzun süre sohbet ettik. İnanılmaz rahattı ve ben anlam verememiştim. Çünkü kiminle konuşsam Koç'a oy vereceğini söylüyordu. Demek Aziz Başkanın bir bildiği var diye düşündüm ama yokmuş! Şimdi herkes Yıldırım'ın neden bu kadar açık farkla kaybettiğini düşünüyor. Emin olun o kadar çok sebebi var ki... Say say bitmez. Ama en önemli nedeni taraftarı hiçe sayması oldu. Keşke zamanında bıraksaydı. "Efsane başkan" lakabını bu kadar yerlere düşürmezdi."