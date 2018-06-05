Efsane başkan! – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Efsane başkan!

    Efsane başkan!

    FOTOMAÇ Yazarı Emre Bol, kongresini değerlendirdi.

    Mini Yorum/ Emre BOL: "Aziz Yıldırım'la Turkuvaz Medya'yı ziyaretinde uzun süre sohbet ettik. İnanılmaz rahattı ve ben anlam verememiştim. Çünkü kiminle konuşsam Koç'a oy vereceğini söylüyordu. Demek Aziz Başkanın bir bildiği var diye düşündüm ama yokmuş! Şimdi herkes Yıldırım'ın neden bu kadar açık farkla kaybettiğini düşünüyor. Emin olun o kadar çok sebebi var ki... Say say bitmez. Ama en önemli nedeni taraftarı hiçe sayması oldu. Keşke zamanında bıraksaydı. "Efsane başkan" lakabını bu kadar yerlere düşürmezdi."
    1. 5.6.2018
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