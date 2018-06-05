Dış basında da manşetlerde – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Dış basında da manşetlerde

    Dış basında da manşetlerde

    ’un başkanlığa seçilmesi Avrupa ve dünya medyasına da konu oldu. The , “Fenerbahçe başkanını Ali Koç olarak seçti” derken, France 24 “Zengin Türk iş adamı kulübün yeni lideri oldu” başlığını attı

    Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu sonucunda Ali Koç'un başkan seçilmesi dış basında da büyük yankı buldu. The New York Times, "F.Bahçe başkanını olarak seçti" dediği haberde, Türkiye'nin köklü ailesinin üyesi ve en büyük şirketlerinden birinin başkanı olan Koç'un seçimleri Aziz Yıldırım'ın önünde büyük oy farkıyla kazandığını belirtti. 1998'den beri başkan olan Aziz Yıldırım'ın yönetimindeki F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezon ligi 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi Play-off'larında yer alacağı ifade edildi.

    Fransa basınından France 24 kanalı ise, "20 yıl sonra Türk zengin iş adamı Fenerbahçe'nin önderi" başlığını kullandı. F.Bahçe'nin yeni başkanının zengin sanayici ve iş adamı olduğu vurgulanırken, Ali Koç'un yüksek bir oyla F.Bahçe'nin 37. başkanı olduğu dile getirildi. Yıldırım yönetiminde 6 kere lig şampiyonluğu yaşayan F.Bahçe'nin Avrupa'da ise başarılı olamadığı da belirtildi. Öte yandan kadın ve erkek basketbol takımının 2017'de Avrupa'ya damga vurduğu ve 3 Temmuz sürecinde yaşananlara yer verildi.
    1. 5.6.2018
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