Dış basında da manşetlerde
Ali Koç’un başkanlığa seçilmesi Avrupa ve dünya medyasına da konu oldu. The New York Times, “Fenerbahçe başkanını Ali Koç olarak seçti” derken, France 24 “Zengin Türk iş adamı kulübün yeni lideri oldu” başlığını attı
Fransa basınından France 24 kanalı ise, "20 yıl sonra Türk zengin iş adamı Fenerbahçe'nin önderi" başlığını kullandı. F.Bahçe'nin yeni başkanının zengin sanayici ve iş adamı olduğu vurgulanırken, Ali Koç'un yüksek bir oyla F.Bahçe'nin 37. başkanı olduğu dile getirildi. Yıldırım yönetiminde 6 kere lig şampiyonluğu yaşayan F.Bahçe'nin Avrupa'da ise başarılı olamadığı da belirtildi. Öte yandan kadın ve erkek basketbol takımının 2017'de Avrupa'ya damga vurduğu ve 3 Temmuz sürecinde yaşananlara yer verildi.
- 5.6.2018
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
Toplam 1
Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Dış basında da manşetlerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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