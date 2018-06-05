Damien Comolli, Fenerbahçe'de uygulayacağı sistemi anlattı
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, futbol şubesinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Koç'un ilk hamlesi, Avrupa'da tanınan ve güçlü ilişkileri olan futbol direktörü Damien Comolli olacak. Fransız futbol adamı bu akşam Lyon'dan İstanbul'a gelecek. Ali Koç başkan olmadan önce de bir sportif direktör ile anlaştıklarını, scouting konusunda 110 futbolcuyu takibe aldıklarını ve performans analizi yaptırdıklarını söylemişti. Koç, görüşme yaptıkları teknik adamlardan 5 tanesinin başka yerlerde göreve başladıklarını da ifade ederek, 5 önemli adayın daha bulunduğunu belirtmişti. Ali Koç ve yönetimi yarın sabah Comolli ile bir araya gelip geleceğin planlarını yapacak.
- 5.6.2018 17:37
- Güncelleme: 5.6.2018 17:39
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Damien Comolli, Fenerbahçe'de uygulayacağı sistemi anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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