Damien Comolli, Fenerbahçe'de uygulayacağı sistemi anlattı – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    , 'de uygulayacağı sistemi anlattı

    Damien Comolli, Fenerbahçe'de uygulayacağı sistemi anlattı

    Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, futbol şubesinde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Koç'un ilk hamlesi, Avrupa'da tanınan ve güçlü ilişkileri olan futbol direktörü Damien Comolli olacak. Fransız futbol adamı bu akşam Lyon'dan İstanbul'a gelecek. Ali Koç başkan olmadan önce de bir sportif direktör ile anlaştıklarını, scouting konusunda 110 futbolcuyu takibe aldıklarını ve performans analizi yaptırdıklarını söylemişti. Koç, görüşme yaptıkları teknik adamlardan 5 tanesinin başka yerlerde göreve başladıklarını da ifade ederek, 5 önemli adayın daha bulunduğunu belirtmişti. Ali Koç ve yönetimi yarın sabah Comolli ile bir araya gelip geleceğin planlarını yapacak.

    1. 5.6.2018 17:37
    2. Güncelleme: 5.6.2018 17:39
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