Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'u telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilmiş olan Ali Koç'u telefonla arayarak kutladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Koç'u bu sabah telefonla aradı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Koç'a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.
Erdoğan, pazar günü kulübün başkanlık seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Ali Koç'a tebrik mesajı da göndermişti.
- 5.6.2018 13:12
- Güncelleme: 5.6.2018 13:46
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
Toplam 1
Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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Yorum
CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
Toplam 2
Yorum
PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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