Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik telefonu – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Erdoğan'dan 'a tebrik telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Koç'a tebrik telefonu

    , 'nin yeni başkanı 'u telefonla arayarak tebrik etti.

    , Spor Kulübü Başkanlığına seçilmiş olan 'u telefonla arayarak kutladı.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, sarı lacivertli kulübün yeni başkanı Koç'u bu sabah telefonla aradı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Koç'a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

    Erdoğan, pazar günü kulübün başkanlık seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından Ali Koç'a tebrik mesajı da göndermişti.

    1. 5.6.2018 13:12
    2. Güncelleme: 5.6.2018 13:46
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