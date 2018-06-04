Ünal Aysal'dan Ali Koç'a tebrik

Ali Koç ve ekibini tebrik eden Aysal, şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına seçilmesi, yalnız Fenerbahçe'nin değil Türk sporunun da büyük gereksinimi olan temel ilkelerin statlarımıza geri dönmesi için bir fırsat olacağına inanıyor, kendisini ve ekibini tebrik ediyorum."