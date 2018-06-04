Ünal Aysal'dan Ali Koç'a tebrik – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'dan 'a tebrik

    Ünal Aysal'dan Ali Koç'a tebrik

    resmi sitesinden 'un başkanlığını tebrik ederken, eski başkanlardan da Ali Koç için bir mesaj yayınladı.

    Ali Koç ve ekibini tebrik eden Aysal, şu ifadeleri kullandı:

    "'un başkanlığına seçilmesi, yalnız Fenerbahçe'nin değil Türk sporunun da büyük gereksinimi olan temel ilkelerin statlarımıza geri dönmesi için bir fırsat olacağına inanıyor, kendisini ve ekibini tebrik ediyorum."

    1. 3.6.2018 23:38
    2. Güncelleme: 4.6.2018 04:14
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