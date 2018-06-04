Ünal Aysal'dan Ali Koç'a tebrik
Galatasaray resmi sitesinden Ali Koç'un başkanlığını tebrik ederken, eski başkanlardan Ünal Aysal da Ali Koç için bir mesaj yayınladı.
Ali Koç ve ekibini tebrik eden Aysal, şu ifadeleri kullandı:
"Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına seçilmesi, yalnız Fenerbahçe'nin değil Türk sporunun da büyük gereksinimi olan temel ilkelerin statlarımıza geri dönmesi için bir fırsat olacağına inanıyor, kendisini ve ekibini tebrik ediyorum."
- 3.6.2018 23:38
- Güncelleme: 4.6.2018 04:14
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
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