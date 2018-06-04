İşte Ali Koç'un konuşmasından satır başları:



Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Nereden başlayacağımı, ne söyleyeceğimi bilmiyorum, hiçbir şey planlamadım. Dereyi görmeden paçaları sıvayan bir insan değilim. Bir yemeğe gidelim dedik, Divan'da yer bulamadık. O kadar plansızız.

Biz bu yolda kimseye biat etmedik. Kimseden menfaat beklemedik. Aynaya baktığımız zaman kendimizi sorgulayacağımız ilişkinin, hareketin, eylemin içine girmedik.

Bu sizin eseriniz, sizin başarınız. Siz bana inandınız, ben size inandım.

Öncelikle Fenerbahçe Genel Kurulu neticesi hepimize hayırlı uğurlu olsun. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Planlamadım. Arkadaşlarla yemeğe gidelim dedik, divanda yer bulamadık.

Bu yolda saygıda, sevgide kusur etmemek için, camiaya layık olabilmek için çok titiz davrandık. Küçük bir ekibimiz vardı. Ekibe baksanız 'Bu kadar az insanla mı yaptınız?' dersiniz. Biz sizlerle bunu başardık, milyonlarla başardık.

Sizleri 1 dakika bile utandıracak bir şey yapmamak, bu yolda saygıda sevgide kusur etmemek, camiaya layık olabilmek için ben ve arkadaşlarım itinayla davrandık.

Bana 'kongreler başkadır, sokak başkadır' dediler. Ben de kongre üyeleri taraftardır dedim. Gittiğim her yerde bazı üyeleri üzmek pahasına, herkes yolcu taraftar hancıdır dedim.

Esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zor bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Bayrakları çıkarmaya hazır olun. Güzel günlere dönmeye, gurur duymaya hazır olun. Allah hepinizden razı olsun

Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım. Bu stat olmazdı.

Göreceksiniz yakın zamanda müthiş basketbol salonları olacak. O olmasaydı bizim salonumuz da olmazdı. Başkanımız Aziz Yıldırım olmasaydı amatör branşlar bu kadar gelişmezdi. Biz girdikçe diğer rakiplerimiz geldi.

Hayatta herkesin artıları eksileri vardır. Başkanımız yaptığı katkılarla efsane başkan olmayı fazlasıyla hak etmiştir. En büyük kahramanlığını da 3 temmuz'da göstermiştir. Kendisi direkt hedef alınmıştır.

12 Mayıs'ta ben sahadaydım neler yaşandığını gördüm. Resmen taraftarımıza tuzak kuruldu daha maç başlamadan gaz sıkılmıştı. Rakiplerimizin en güçlü olduğu anda, akıntının tersimize aktığı; bizim en zayıf olduğumuz anda dimdik ayakta durdu.

Hak ettiğimiz maddi zararlar tazmin edilene kadar hepimiz dimdik duracağız sanki 4 Temmuz'daymışız gibi. Fener'le kimse başa çıkamaz.

Uzun bir süreç bizi bekliyoruz. Bu sürecin en büyük lideri Aziz Yıldırım olacaktır kabul ederse. Ki kabul etmemesi için hiçbir sebep yok.

Hepinizin önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Bize bu rüyayı yaşattığınız için ne kadar teşekkür etsem azdır. İnşallah biz de sizin rüyalarınızı gerçeğe dönüştüreceğiz.

