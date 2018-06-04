Fenerbahçe'de mazbata tarihi belli oldu
Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetim kurulunun mazbatasını yarın saat 18.00'de taraftarın da katılımıyla Ülker Stadı'nda alacağı açıklandı
Fenerbahçe'den yapılan açıklamaşu şekilde;
"Başkanımız Ali Koç'un mazbata töreni Salı günü saat 18:00'de başlayacaktır. Taraftarlarımız, Fenerium Tribünü alt ve üst girişlerinden stada alınacaktır"
- 4.6.2018 15:34
- Güncelleme: 4.6.2018 16:35
-
Feghouli feda etmeli
Toplam 1
Yorum
Aslan Feghpuli feda degil elveda demeli
-
Galatasaray Serkan Kırıntılı ile anlaştı
Toplam 1
Yorum
cüneyt arenadaki maçta neden elini çektiği şimdi daha iyi anlaşılıyor :))
-
Final serisi başlıyor
Toplam 1
Yorum
TheSunRose Haber yanlış. Öğrencilere özel tribün açıldı. 15 TL'den satılıyor biletler. En düşük fiyat 30 TL değil yani.
Fenerbahçe'de mazbata tarihi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.