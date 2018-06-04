Fenerbahçe'de mazbata tarihi belli oldu – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'de mazbata tarihi belli oldu

    Fenerbahçe'de mazbata tarihi belli oldu

    'de ve yönetim kurulunun mazbatasını yarın saat 18.00'de taraftarın da katılımıyla Ülker Stadı'nda alacağı açıklandı

    'den yapılan açıklamaşu şekilde;

    "Başkanımız 'un mazbata töreni Salı günü saat 18:00'de başlayacaktır. Taraftarlarımız, Fenerium Tribünü alt ve üst girişlerinden stada alınacaktır"

    1. 4.6.2018 15:34
    2. Güncelleme: 4.6.2018 16:35
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