Fenerbahçe'de Ali Koç futbolun başına Damien Comolli'yi getiriyor
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, futbol şubesinde radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Koç'un ilk hamlesi, Avrupa'da tanınan ve güçlü ilişkileri olan bir futbol direktörünü takımın başına getirmek olacak.
- 4.6.2018 09:50
- Güncelleme: 4.6.2018 10:10
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Fenerbahçe'de Ali Koç futbolun başına Damien Comolli'yi getiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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