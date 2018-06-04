Fenerbahçe'de Ali Koç futbolun başına Damien Comolli'yi getiriyor – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'de futbolun başına Damien Comolli'yi getiriyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> futbolun başına Damien Comolli'yi getiriyor

    Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, futbol şubesinde radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Koç'un ilk hamlesi, Avrupa'da tanınan ve güçlü ilişkileri olan bir futbol direktörünü takımın başına getirmek olacak.

    1. 4.6.2018 09:50
    2. Güncelleme: 4.6.2018 10:10
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