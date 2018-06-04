Fenerbahçe hisseleri Ali Koç ile yükseldi – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    hisseleri ile yükseldi

    Fenerbahçe hisseleri Ali Koç ile yükseldi

    'de 'un başkanlığa seçilmesinin ardından 'da işlem gören Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri haftaya yüzde 7,59 artışla başladı.

    Futbol AŞ'nin hisseleri, Fenerbahçe Kulübü Seçimli 'nda başkanlığa 'un seçilmesinin ardından haftaya sert yükselişle başladı. Güne yüzde 7,59 değer kazanarak 42,50 TL'den başlayan Fenerbahçe hisselerinin fiyatı, en yüksek 44,36 TL'yi görmesinin ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 8,5 artışla 42,75 TL seviyesinde dengelendi.

    'da işlem gören diğer spor şirketlerinden, hisseleri yüzde 2,2 artışla 2,29 TL'den, hisselerinin fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 1,38 TL'den ve hisselerinin fiyatı ise yüzde 0,5 primle 1,88 TL'den işlem görüyor.

    Analistler, Ali Koç'un başkanlık vaatlerinin piyasalar tarafından geçen haftalarda fiyatlanmaya başlandığını belirterek, geçen hafta Fenerbahçe hisselerinin 48,12 TL'ye kadar yükseldiğini ve haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,51 değer kazancıyla 39,50 liradan tamamladığını söyledi.

    Özellikle şirketin borçlarına ve sponsorluk gelirlerine ilişkin açıklamalarının piyasalar tarafından olumlu fiyatlandığını bildiren analistler, Ali Koç'un gelecekteki açıklamalarının da yakından takip edileceğini kaydetti.

    Dün gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.

    1. 4.6.2018 10:23
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