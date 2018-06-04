F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın istifa etmesi bekleniyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından istifa etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, daha 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen, istifasını kongre öncesinde yönetime verdi.
Kocaman, sezonun bitmesinden sonra, yeni seçilecek başkanın önünü açmak için istifa edeceğini açıklamıştı.
Koç, seçim çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, "Kocaman benim de çok sevdiğim bir teknik adam. Onunla çalışmayı ben de çok arzu ediyorum. Ancak taraftarların da sesine kulak vermem gerekiyor." demişti.
GÖRÜŞME SONRASI NETLİK KAZANACAK
Yeni yönetimin resmen göreve başlamasıyla ilk olarak Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılan görüşme neticesinde Aykut Kocaman ile ilgili nihai karar verilecek.
- 4.6.2018 12:50
- Güncelleme: 4.6.2018 13:54
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın istifa etmesi bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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