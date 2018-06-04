F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın istifa etmesi bekleniyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, daha 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen, istifasını kongre öncesinde yönetime verdi.

Kocaman, sezonun bitmesinden sonra, yeni seçilecek başkanın önünü açmak için istifa edeceğini açıklamıştı.

Koç, seçim çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, "Kocaman benim de çok sevdiğim bir teknik adam. Onunla çalışmayı ben de çok arzu ediyorum. Ancak taraftarların da sesine kulak vermem gerekiyor." demişti.



GÖRÜŞME SONRASI NETLİK KAZANACAK

Yeni yönetimin resmen göreve başlamasıyla ilk olarak Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılan görüşme neticesinde Aykut Kocaman ile ilgili nihai karar verilecek.