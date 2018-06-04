F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın istifa etmesi bekleniyor – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    F.Bahçe'de 'ın istifa etmesi bekleniyor

    F.Bahçe'de Aykut Kocaman'ın istifa etmesi bekleniyor

    , 'un başkan seçilmesinin ardından istifa etmesi bekleniyor.

    'nin , daha 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen, istifasını kongre öncesinde yönetime verdi.

    Kocaman, sezonun bitmesinden sonra, yeni seçilecek başkanın önünü açmak için istifa edeceğini açıklamıştı.

    Koç, çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, "Kocaman benim de çok sevdiğim bir teknik adam. Onunla çalışmayı ben de çok arzu ediyorum. Ancak taraftarların da sesine kulak vermem gerekiyor." demişti.

    GÖRÜŞME SONRASI NETLİK KAZANACAK
    Yeni yönetimin resmen göreve başlamasıyla ilk olarak Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirecek. Yapılan görüşme neticesinde Aykut Kocaman ile ilgili nihai karar verilecek.

    1. 4.6.2018 12:50
    2. Güncelleme: 4.6.2018 13:54
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