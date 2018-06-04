Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Ali Koç'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
- 3.6.2018 21:15
- Güncelleme: 4.6.2018 06:48
-
Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
-
Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
-
İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.