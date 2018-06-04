Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tebrik – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Başkanı 'a tebrik

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe Başkanı <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>'a tebrik

    Cumhurbaşkanı , Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen 'u tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın , Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçilen 'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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    1. 3.6.2018 21:15
    2. Güncelleme: 4.6.2018 06:48
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