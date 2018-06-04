Ali Koç: "Bayrakları çıkarmaya hazır olun" – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    : "Bayrakları çıkarmaya hazır olun"

    Ali Koç: "Bayrakları çıkarmaya hazır olun"

    Ffenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, seçim sonrası taraftarlara teşekkür ederek, "Ben sadece bu başarının vitriniyim. Başarı sizin eseriniz" dedi. Koç, "Bu yolda hep inandım ve kim kazanırsa büyük farkla kazınacak dedim. Kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Aynaya baktığımızda kendimizi sorgulayacağımız ilişkiye girmedik. Bu kadar organik olabilirdi bir kampanya, bu sizin sayenizde oldu" dedi.

    1. 4.6.2018
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