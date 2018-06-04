Ali Koç: "Bayrakları çıkarmaya hazır olun"
Ffenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, seçim sonrası taraftarlara teşekkür ederek, "Ben sadece bu başarının vitriniyim. Başarı sizin eseriniz" dedi. Koç, "Bu yolda hep inandım ve kim kazanırsa büyük farkla kazınacak dedim. Kimseye biat etmedik, kimseden menfaat beklemedik. Aynaya baktığımızda kendimizi sorgulayacağımız ilişkiye girmedik. Bu kadar organik olabilirdi bir kampanya, bu sizin sayenizde oldu" dedi.
- 4.6.2018
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
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