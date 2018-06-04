Alex de Souza'dan Ali Koç mesajı – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    Alex de Souza'dan mesajı

    Alex de Souza'dan Ali Koç mesajı

    Alex de Souza, 'u sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla kutladı!

    Çiçeği burnunda başkan 'la çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Alex de Souza: "Sn Ali Koç, 'nin önderliğini üstlendiğiniz bu dönemde size başarılar dilerim." mesajını paylaştı.

    İşte Alex de Souza'nın Ali Koç mesajı:

    1. 3.6.2018 22:43
    2. Güncelleme: 4.6.2018 04:15
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