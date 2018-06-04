Alex de Souza'dan Ali Koç mesajı
Alex de Souza, Ali Koç'u sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla kutladı!
İşte Alex de Souza'nın Ali Koç mesajı:
- 3.6.2018 22:43
- Güncelleme: 4.6.2018 04:15
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Alex de Souza'dan Ali Koç mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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