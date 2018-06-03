Ülker Stadı'nda 2 gün süren kongre sonunda 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı olan Ali Koç'a taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren stadın çevresinde bekleyen binlerce sarı-lacivertli taraftar, resmi sonuçların açıklanmasının ardından Ülker Stadı'nın önünde toplandı.

Taraftarlar, Ali Koç'u dışarıya davet ederek tezahüratlar yaptı. Taraftarın isteğini kırmayan Ali Koç, Fenerium tribününde bulunan balkona çıkarak kendisini karşılamaya gelen taraftarlara seslendi.

Taraftarlara burada kısa bir konuşma yapan Ali Koç, tezahüratlara eşlik etti.

Çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratında bulunurken, Ali Koç taraftarlara hitaben, "Hep beraber başardık, ben sizin sayenizde başardım." açıklamasını yaptı.

Meşale ve bayraklarla seçim sonucunu yeni başkanlarıyla kutlayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'un balkondan ayrılmasının ardından dağıldı.



