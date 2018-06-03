Kadıköy'de Ali Koç coşkusu – Fotomaç – 03 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'de coşkusu

    <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a>'de <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> coşkusu

    Kulübünde seçimli olağan genel kurulun sona ermesinin ardından yeni başkan , taraftarlarla buluştu

    Ülker Stadı'nda 2 gün süren kongre sonunda 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı olan 'a taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

    Sabah saatlerinden itibaren stadın çevresinde bekleyen binlerce sarı-lacivertli taraftar, resmi sonuçların açıklanmasının ardından Ülker Stadı'nın önünde toplandı.

    Taraftarlar, 'u dışarıya davet ederek tezahüratlar yaptı. Taraftarın isteğini kırmayan , Fenerium tribününde bulunan balkona çıkarak kendisini karşılamaya gelen taraftarlara seslendi.

    Taraftarlara burada kısa bir konuşma yapan Ali Koç, tezahüratlara eşlik etti.

    Çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, "Ali Koç başkan, şampiyon" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratında bulunurken, Ali Koç taraftarlara hitaben, "Hep beraber başardık, ben sizin sayenizde başardım." açıklamasını yaptı.

    Meşale ve bayraklarla seçim sonucunu yeni başkanlarıyla kutlayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'un balkondan ayrılmasının ardından dağıldı.

    1. 3.6.2018 22:12
    2. Güncelleme: 3.6.2018 23:55
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