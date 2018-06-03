Fenerbahçe Kulübünde seçimli olağan genel kurulun sona ermesinin ardından yeni başkan Ali Koç, taraftarlarla buluştu
Ülker Stadı'nda 2 gün süren kongre sonunda 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı olan Ali Koç'a taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.
Sabah saatlerinden itibaren stadın çevresinde bekleyen binlerce sarı-lacivertli taraftar, resmi sonuçların açıklanmasının ardından Ülker Stadı'nın önünde toplandı.
Taraftarlar, Ali Koç'u dışarıya davet ederek tezahüratlar yaptı. Taraftarın isteğini kırmayan Ali Koç, Fenerium tribününde bulunan balkona çıkarak kendisini karşılamaya gelen taraftarlara seslendi.
Taraftarlara burada kısa bir konuşma yapan Ali Koç, tezahüratlara eşlik etti.
Çok sayıda Fenerbahçeli taraftar, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" tezahüratında bulunurken, Ali Koç taraftarlara hitaben, "Hep beraber başardık, ben sizin sayenizde başardım." açıklamasını yaptı.
Meşale ve bayraklarla seçim sonucunu yeni başkanlarıyla kutlayan sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç'un balkondan ayrılmasının ardından dağıldı.
- 3.6.2018 22:12
- Güncelleme: 3.6.2018 23:55
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Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
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Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
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İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Kadıköy'de Ali Koç coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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