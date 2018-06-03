Fenerbahçe resmi sitesi Ali Koç'u böyle duyurdu

"Fenerbahçe Spor Kulübü 02-03 Haziran 2018 Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkan adaylarından Ali Koç 16 bin 092 oy, Aziz Yıldırım ise 4 bin 644 oy aldı. Bu sonuçla Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı oldu. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliğinde yapılan kongrede 20 bin 736 geçerli oy verildi.

Başkan Ali Koç'un Listesi:

Asil Üyeler: Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan"

Yedek üyeler: Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.