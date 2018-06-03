Fenerbahçe başkanını seçiyor!

Fenerbahçe'de sonucu merakla beklenen Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek tarihi kongrede mevcut başkan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarışacak. Genel kurulda, 25 bin 650 üye oy kullanabilecek. Saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemi 17.00'de sona erecek. 38 sandıkta yapılacak oy verme işlemi sonrası sarı-lacivertli kulübün 33. başkanı belli olacak. Dün gerçekleştirilen kongrenin ilk gününde ise şu gelişmeler yaşandı: