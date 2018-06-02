‘Vasco’da bırakacağım’

Bu sezon takımın en istikrarlı ismi olan Josef de Souza, kariyerini Vasco da Gama'da sonlandırmak istediğini açıkladı. Brezilyalı ön libero, "Fenerbahçe'de mutluyum. İleride olursa İngiltere'de de oynayabilirim. Ama noktayı ülkemde koyacağım" dedi.