‘Vasco’da bırakacağım’ – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    ’da bırakacağım’

    ‘Vasco’da bırakacağım’

    Bu sezon takımın en istikrarlı ismi olan de , kariyerini da 'da sonlandırmak istediğini açıkladı.

    Bu sezon takımın en istikrarlı ismi olan de , kariyerini da 'da sonlandırmak istediğini açıkladı. Brezilyalı ön libero, "'de mutluyum. İleride olursa 'de de oynayabilirim. Ama noktayı ülkemde koyacağım" dedi.

    1. 2.6.2018
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