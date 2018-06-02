Soldado’dan ülkesine tepki
Oldukça milliyetçi bir kişiliğe sahip olan Roberto Soldado, İspanya hükümetinin ayrılıkçılarla müzakerelere başlamasına tepki gösterdi.
Oldukça milliyetçi bir kişiliğe sahip olan Roberto Soldado, İspanya hükümetinin ayrılıkçılarla müzakerelere başlamasına tepki gösterdi. Golcü oyuncu daha önce Türkler'in bayrak sevgisine hayran olduğunu belirterek, "Bizde bu duygular eksik" demişti.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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