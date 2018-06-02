Soldado’dan ülkesine tepki

Oldukça milliyetçi bir kişiliğe sahip olan Roberto Soldado, İspanya hükümetinin ayrılıkçılarla müzakerelere başlamasına tepki gösterdi. Golcü oyuncu daha önce Türkler'in bayrak sevgisine hayran olduğunu belirterek, "Bizde bu duygular eksik" demişti.