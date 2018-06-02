Soldado’dan ülkesine tepki – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Soldado’dan ülkesine tepki

    Soldado’dan ülkesine tepki

    Oldukça milliyetçi bir kişiliğe sahip olan , hükümetinin ayrılıkçılarla müzakerelere başlamasına tepki gösterdi.

    Oldukça milliyetçi bir kişiliğe sahip olan , hükümetinin ayrılıkçılarla müzakerelere başlamasına tepki gösterdi. Golcü oyuncu daha önce Türkler'in bayrak sevgisine hayran olduğunu belirterek, "Bizde bu duygular eksik" demişti.

    1. 2.6.2018
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