Janssen için yüksek uçtu!
Tottenham, geri dönen Vincent Janssen'i yeniden elden çıkarmanın peşinde...
Tottenham, geri dönen Vincent Janssen'i yeniden elden çıkarmanın peşinde... İngiliz ekibinin bu kez kiralama yerine satma fikrinde olduğu belirtilirken, F.Bahçe'den 17 milyon euro istediği iddia edildi. Yönetimin Janssen için bu rakamı ödemeyeceği belirtiliyor.
AATIF 2 SENE DAHA UZATIYOR
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe'nun, sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatacağı bildirildi. 2019'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun, başka takımlardan kendisine gelen teklifleri geri çevirerek kalma yolunda adım attığı bildirildi.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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