Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamaları

AZİZ YILDIRIM'IN SON CEVABI

18:54 Bu kulübe sponsorluklarla birlikte 150 milyon Euro veriyoruz.



ALİ KOÇ AZİZ YILDIRIM'A TEKRAR CEVAP VERDİ

18:50 Sayın başkanın doğruları çarpıtıyorsunuz diyodunuz, net yalan söylüyormuşsunuz. Siz bu kulübe ne kadar para veriyorsanız bir fazlasını vereceğim.



AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI...

17:45 Nedir paylaşamadığınız? Ayıp ya ayıp! Bırakın abi. Bırakın tezahüratları. Televizyonlar veriyor, amigo gibi olduk hepimiz. Bunu yapmayın. Saygılı olun. Hep beraber neşelenelim dedik. Ali Koç bizim düşmanımız değil ki. Nedir bu ya!

Buradan şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Birçok defa Erganili bir çocuk olan Aziz Yıldırım'ı başkan yaparak beni bu kulübe başkan yaptınız. Ruhumuz bir diyerek Fenerbahçe tarihi açısından yola çıktık.

Ben sadece 1 oyla seçim kazandığı için değil, her biriniz saygı değersiniz. Fenerbahçe içimizde yaşayan bir aşktır. O aşk kardeşlik birlik beraberlik ruhudur. Elbette değişim kaçınılmazdır. Doğru zamanda doğru yerde yapılıyorsa. Sanki ben ve arkadaşlarımız değişirse sihirli bir dokunuş gerçekleşecek. Bunu sizlerin ferasetine bırakıyorum. Çok ayıp ediyorsunuz. Ali Bey'e yapılan saygısızlığı kabul etmem ama bana yapılanı da affetmem.



Hala yargıtay 'Fenerbahçe masumdur' demedi. Onların bize ettikleri zulümlerin hesabını soramıyoruz. Elimizde yargı kararı olmaksızın yapacağımız her şey bir zorbalık olur. Ali Koç meseleyi yanlış anlamış. Soracağım hesap Fenerbahçe'nin hesabıdır. 101 kişi bir dilekçeyle şikayet etmiş. Kendisini ve ailesini töhmet altında bırakan suçlama olmuş. Ben 1 yıl hapis yattım Fenerbahçe için. Fenerbahçe forması giyip başkana hakaret edemezsiniz. O formayı ben yaptırdım. Sadece 1 dilekçe seni ürkütmüş. Bu dilekçeden bizi sorumlu tutuyor. Biz böyle şeylere tenezzül etmeyiz.



REAL MADRİD ÖRNEĞİ

3 Temmuz deprem etkisi yarattı. Bugüne de sirayet eden etkileri var. Real Madrid'i düşünün. Bir operasyon yapılıyor. Başkanı yöneticileri içeriye giriyor. Oyuncuları gidiyor. Saçma sapan fezlekelerle Şampiyonlar Ligi'nden ihraç ediliyor. Real Madrid bugün şampiyon olabilir miydi?

AZİZ YILDIRIM'DAN TARİHİ ÇAĞRI

Sayın Ali Koç sen ne veriyorsan, aynısını ben ve yönetim kurulum koyacak. Sayın Ali Koç buyur buraya gel. Futbolu yönet. Hadri meydan. Kulübü ve amatör şubeleri ben yöneteyim. Siz de para koyun ben de para koyayım. Kazanan Fenrebahçe olsun. Ben bu rakamları zaten verdim. İşte size turnusol kağıdı sayın üyeler.



"BEN BURADA OLSAM G.SARAY BURADA KUPAYI KALDIRAMAZDI"

3 Temmuz kumpasının yargılaması bitmedi. Sevgili Fenerbahçeliler yarın vereceğiniz karar ne olursa olsun yarın hakim önünde hesap veren ben olacağım. Darağacında olsam bile son sözüm Fenerbahçe. Sayın Ali Koç ben hapisteydim. Ben burada olsam Galatasaray 12 Mayıs 2012'de burada kupayı kaldıramazdı. Sen ve arkadaşların burada değil miydi? Niye önleyemediniz? Santos, Lugano, Emenike gitti niye müdahale etmedin? Ben hiçbir şeyi unutmam.