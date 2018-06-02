Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe seçimi yorumu – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seçimi yorumu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe seçimi yorumu

    Cumhurbaşkanı , 3 Haziran'da gerçekleştirilecek kongresi öncesi sarı-lacivertli camiaya önemli mesajlar verdi.

    Cumhurbaşkanı , NTV-Star TV ekranlarında yayınlanan ' Özel' programında Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.

    'de 3 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler öncesi açıklamalar yapan Erdoğan, "Temenni ederim ki Fenerbahçe yeni bir sürece çok daha diri çok daha güçlü ama tecrübenin de hakim olduğu bir yapıyla devam eder." dedi.

    "FENERBAHÇE GÜÇLÜ BİR YAPIYLA DEVAM EDER"
    Seçimlerin Fenerbahçe için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönlüm bu noktada ideal bir yönetimin iş başına gelmesidir. Burada tecrübe her zaman çok çok önemli. Temenni ederim ki inşallah bu kongreyle birlikte Fenerbahçe yeni bir sürece çok daha diri çok daha güçlü ama tecrübenin de hakim olduğu bir yapıyla devam eder." dedi.

    "HAFTADA 3 GÜN SPOR YAPIYORUM"
    Sürekli olarak spor yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim süreci dışında haftada 3 gün spor yapıyorum. Kışın aletli yapıyorum yaz mevsiminde açık sahada arkadaşlarımla birlikte futbol basketbol oynuyoruz. O ayrıca bize dinçlik veriyor. İyi bir takımımız var." diye konuştu.

    1. 2.6.2018 00:52
    2. Güncelleme: 2.6.2018 07:01
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