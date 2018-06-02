Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe seçimi yorumu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek Fenerbahçe kongresi öncesi sarı-lacivertli camiaya önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star TV ekranlarında yayınlanan 'Seçim Özel' programında Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'in sorularını yanıtladı.
Fenerbahçe'de 3 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler öncesi açıklamalar yapan Erdoğan, "Temenni ederim ki Fenerbahçe yeni bir sürece çok daha diri çok daha güçlü ama tecrübenin de hakim olduğu bir yapıyla devam eder." dedi.
"FENERBAHÇE GÜÇLÜ BİR YAPIYLA DEVAM EDER"
Seçimlerin Fenerbahçe için hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gönlüm bu noktada ideal bir yönetimin iş başına gelmesidir. Burada tecrübe her zaman çok çok önemli. Temenni ederim ki inşallah bu kongreyle birlikte Fenerbahçe yeni bir sürece çok daha diri çok daha güçlü ama tecrübenin de hakim olduğu bir yapıyla devam eder." dedi.
"HAFTADA 3 GÜN SPOR YAPIYORUM"
Sürekli olarak spor yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim süreci dışında haftada 3 gün spor yapıyorum. Kışın aletli yapıyorum yaz mevsiminde açık sahada arkadaşlarımla birlikte futbol basketbol oynuyoruz. O ayrıca bize dinçlik veriyor. İyi bir takımımız var." diye konuştu.
- 2.6.2018 00:52
- Güncelleme: 2.6.2018 07:01
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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