20 milyon euro eder!
Profesyonel sözleşme imzalanan Ömer Faruk Beyaz'a altyapı sorumlusu Müjdet Yetkiner'den övgü geldi.
Profesyonel sözleşme imzalanan Ömer Faruk Beyaz'a altyapı sorumlusu Müjdet Yetkiner'den övgü geldi. Yetkiner'in yakınlarına, "Tekniği, oyun zekası muhteşem. Gelişimini devam ettirirse 20 yaşında en az 20 milyon euro eder" dediği bildirildi.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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