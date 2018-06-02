20 milyon euro eder! – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    20 milyon euro eder!

    20 milyon euro eder!

    Profesyonel sözleşme imzalanan 'a altyapı sorumlusu 'den övgü geldi.

    Profesyonel sözleşme imzalanan 'a altyapı sorumlusu 'den övgü geldi. Yetkiner'in yakınlarına, "Tekniği, oyun zekası muhteşem. Gelişimini devam ettirirse 20 yaşında en az 20 milyon euro eder" dediği bildirildi.

    1. 2.6.2018
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