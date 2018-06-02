19’luk tangocu

Aziz Yıldırım'ın 'listemizde birçok genç isim var' dediği oyunculardan birisinin Alexis Mac Allister olduğu iddia edildi. Argentinos'ta forma giyen 19 yaşındaki orta saha, üstün yetenekleri ile dikkat çekiyor. Bu sezon 2 gol 6 asist üreten genç yıldızın fiyatı 4 milyon euro.