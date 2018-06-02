19’luk tangocu
Aziz Yıldırım'ın 'listemizde birçok genç isim var' dediği oyunculardan birisinin Alexis Mac Allister olduğu iddia edildi.
Aziz Yıldırım'ın 'listemizde birçok genç isim var' dediği oyunculardan birisinin Alexis Mac Allister olduğu iddia edildi. Argentinos'ta forma giyen 19 yaşındaki orta saha, üstün yetenekleri ile dikkat çekiyor. Bu sezon 2 gol 6 asist üreten genç yıldızın fiyatı 4 milyon euro.
- 2.6.2018
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
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