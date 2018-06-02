19’luk tangocu – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    19’luk tangocu

    19’luk tangocu

    'ın 'listemizde birçok genç isim var' dediği oyunculardan birisinin olduğu iddia edildi.

    'ın 'listemizde birçok genç isim var' dediği oyunculardan birisinin olduğu iddia edildi. Argentinos'ta forma giyen 19 yaşındaki orta saha, üstün yetenekleri ile dikkat çekiyor. Bu sezon 2 gol 6 asist üreten genç yıldızın fiyatı 4 milyon euro.

    1. 2.6.2018
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