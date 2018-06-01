Yıldırım’la ‘yıldız’ geçidi
Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık döneminde birçok dünya yıldızı Fenerbahçe forması giydi
6 şampiyonluk
Yıldırım görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Yıldırım başkanlığında iki kez son hafta şampiyonluğu kaçıran sarı-lacivertli takım, tam 10 kez ligi 2. sırada bitirdi. Toplamda 13 kupa kaldıran Aziz Yıldırım'ın döneminde 17 farklı teknik direktör görev yaptı.
Potada devrim
Aziz Yıldırım döneminde en büyük başarılar amatör sporlarda geldi. Erkek basketbol takımı Obradovic yönetiminde Euroleague Şampiyonu oldu. Kadın voleybolda dünya ve Avrupa şampiyonlukları geldi. Yıldırım, tesisleşme konusunda da Fenerbahçe'ye çağ atlattı.
- 1.6.2018
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