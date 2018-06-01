Yıldırım’la ‘yıldız’ geçidi – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Yıldırım’la ‘yıldız’ geçidi

    Yıldırım’la ‘yıldız’ geçidi

    'ın 20 yıllık başkanlık döneminde birçok dünya yıldızı forması giydi

    Alex de Souza, Ortega, Van Hooijdonk, Anelka, Roberto Carlos, , Nani bunlardan bazıları. 'Her yıl bir yıldız' projesi başlatan Yıldırım, en büyük darbeyi 3 Temmuz sürecinde yedi.

    6 şampiyonluk
    Yıldırım görev süresi boyunca futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Yıldırım başkanlığında iki kez son hafta şampiyonluğu kaçıran sarı-lacivertli takım, tam 10 kez ligi 2. sırada bitirdi. Toplamda 13 kupa kaldıran 'ın döneminde 17 farklı teknik direktör görev yaptı.

    Potada devrim
    Aziz Yıldırım döneminde en büyük başarılar amatör sporlarda geldi. Erkek basketbol takımı Obradovic yönetiminde Euroleague Şampiyonu oldu. Kadın voleybolda dünya ve Avrupa şampiyonlukları geldi. Yıldırım, tesisleşme konusunda da 'ye çağ atlattı.
    1. 1.6.2018
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