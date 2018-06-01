Valbuena ‘En iyi 100’e girdi – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Valbuena ‘En iyi 100’e girdi

    Valbuena ‘En iyi 100’e girdi
    F.Bahçe'nin Fransız yıldızı , L'Equipe tarafından Fransa tarihinin 'En iyi 100 futbolcusu' arasında gösterildi. 33 yaşındaki oyuncu, 74. sırada yer buldu. 'ın gol kralı Gomis listeye giremedi. Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu Zidane olurken, Platini 2., Henry 3. sırada yer aldı.

    Top hırsızı!
    'in geride kalan sezon en çok top kapan futbolcusu Josef de Souza oldu. Sarı-lacivertli oyuncu, 106 top kazanırken, onu 97 top kapma ile 'dan Charles ve 90 top çalan Başakşehirli Caiçara izledi. F.Bahçe 656 top kazanıp takım halinde de zirveye çıktı.
    1. 1.6.2018
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