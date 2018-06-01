Ülker Stadı'nda seçim hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    02 Haziran 2018, Cumartesi
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    Ülker Stadı'nda seçim hazırlıkları sürüyor

    Ülker Stadı'nda seçim hazırlıkları sürüyor

    Fenerbahçe'de 2-3 Haziran tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi hazırlıklar devam ediyor.

    İlk kez Ülker Stadyumu'nda yapılacak seçimli genel kurul için stat hazır hale getiriliyor. Çarşamba akşamı başlayan çalışmalar aralıksız devam ediyor. zemininin korunması için yarı saha özel malzemeyle kaplandı. Zeminin üzerine konuşmaların yapılacağı platform kuruldu.

    Sahaya platformun yanı sıra sandıklar ve kabinler de yerleştirildi. Sarı-lacivertli üyeler oylarını 38 sandıkta kullanacak. Her sandıkta üç oy kullanma kabini olacak. Sandıkların ve platformun üstü kapalı hale getirildi.

    Platforma iki büyük dev ekran kurulacak. Gerek kongre üyeleri gerekse basın mensuplarının genel kurulu takip edebilmesi için gerekli olan tüm düzenlemeler yapılıyor.
    1. 1.6.2018 14:35
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