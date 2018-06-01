Ülker Stadı'nda seçim hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de 2-3 Haziran tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi hazırlıklar devam ediyor.
Sahaya platformun yanı sıra sandıklar ve kabinler de yerleştirildi. Sarı-lacivertli üyeler oylarını 38 sandıkta kullanacak. Her sandıkta üç oy kullanma kabini olacak. Sandıkların ve platformun üstü kapalı hale getirildi.
Platforma iki büyük dev ekran kurulacak. Gerek kongre üyeleri gerekse basın mensuplarının genel kurulu takip edebilmesi için gerekli olan tüm düzenlemeler yapılıyor.
- 1.6.2018 14:35
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