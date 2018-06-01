Oy kullanmak için Hollanda'dan geldi
Edelstaal Grup Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, 3 Haziran tarihinde yapılacak Fenerbahçe'nin Kongresi'nde sadece oy kullanmak için Hollanda'dan İstanbul'a geldiğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde basında ve kamuoyunda çıkan haberlerde Ertan Torunoğulları'nın Fenerbahçe'nin yönetimine gireceği söyleniyordu. Kendisi Avrupa'daki yoğun iş programından dolayı şu anda böyle bir şey düşünmediğini ancak tüm Avrupa'da Fenerbahçe'nin elçisi olarak çalışacağını ve önümüzdeki dönemlerde Fenerbahçe'ye böyle bir konuda hizmet etmek istediğini sözlerine ekledi.
Ertan Torunoğulları, Hollanda ve Almanya'nın dışında çok sayıda kongre üyesinin İstanbul'a akın ettiğinin belirterek şunları söyledi: ''Fenerbahçe sevgisinin adı konamaz. Başkanlar gelip geçicidir. Önemli olan Fenerbahçe'dir. Bizler Fenerbahçe'ye sahip çıkmak için dünyanın dört bir yanından sadece oy kullanmak için geliyoruz. Türkiye tarihinde bir ilk olacak. Uzun yıllardır kongre üyesiyim. Oy kullanmak için daha önce gelmiştim. Hollanda, Almanya ve Belçika'daki Fenerbahçeli arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyim. Kiminle konuşsam oy kullanmak için İstanbul'a geleceğini söylüyor. Özellikle Avrupa'dan katılımın yüzde 100'e yakın olacağını tahmin ediyorum. Gruplar halinde İstanbul'a gidiyorlar. Bazıları sadece Pazar günü gelip oyunu kullanıp geri dönecekler. Amerika'dan da gelecek olan bazı arkadaşları biliyorum. Bu heyecanı yerinde yaşamak istiyoruz''.
- 1.6.2018 16:46
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