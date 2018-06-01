MKE Ankaragücü Eljif Elmas'a talip oldu!

Ankaragücü'nde müthiş bir başarı sergileyen İsmail Kartal, Süper Lig'de kalıcı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

56 yaşındaki teknik adam, eski takımı Fenerbahçe'nin oyuncularına göz dikti. İsmail Kartal, Eljif Elmas'ı kiralamak istediğini kulübe iletti. Yanıt, kongreden sonra verilecek.

Eljif, bu sezon Fenerbahçe forması ile 7 karşılaşmada forma giymiş ve 1 asist yapmıştı. (Akşam)