MKE Ankaragücü Eljif Elmas'a talip oldu! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    MKE Ankaragücü 'a talip oldu!

    MKE Ankaragücü Eljif Elmas'a talip oldu!

    Geçtiğimiz sezon başında Makedonya'dan transfer edilen genç yetenek için 'ın çalıştırdığı Ankaragücü devreye girdi.

    Ankaragücü'nde müthiş bir başarı sergileyen , 'de kalıcı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

    56 yaşındaki teknik adam, eski takımı 'nin oyuncularına göz dikti. İsmail Kartal, 'ı kiralamak istediğini kulübe iletti. Yanıt, kongreden sonra verilecek.

    Eljif, bu sezon Fenerbahçe forması ile 7 karşılaşmada forma giymiş ve 1 asist yapmıştı. (Akşam)

    1. 1.6.2018 14:02
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