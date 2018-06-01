MKE Ankaragücü Eljif Elmas'a talip oldu!
Geçtiğimiz sezon başında Makedonya'dan transfer edilen genç yetenek Eljif Elmas için İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Ankaragücü devreye girdi.
Ankaragücü'nde müthiş bir başarı sergileyen İsmail Kartal, Süper Lig'de kalıcı olacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı.
56 yaşındaki teknik adam, eski takımı Fenerbahçe'nin oyuncularına göz dikti. İsmail Kartal, Eljif Elmas'ı kiralamak istediğini kulübe iletti. Yanıt, kongreden sonra verilecek.
Eljif, bu sezon Fenerbahçe forması ile 7 karşılaşmada forma giymiş ve 1 asist yapmıştı. (Akşam)
- 1.6.2018 14:02
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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