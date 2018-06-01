Liste ortaya çıktı! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Liste ortaya çıktı!

    Liste ortaya çıktı!
    BAŞKAN ellerinde 19-20 ve 21 yaşındaki genç oyunculardan oluşan bir transfer listesi olduğunu söyledi. 'dan stoper Militao (21), Colon'dan stoper Conti (22), Torino'dan kaleci Savic (21) ile Zorya'dan kaleci Lunin'in (19) o isimler arasında yer aldığı belirtiliyor...
    1. 1.6.2018
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