Koç: Başkan’a saygı duyuyorum – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Koç: Başkan’a saygı duyuyorum

    Koç: Başkan’a saygı duyuyorum

    , “Başkan beni seviyormuş ben de onu sayıyorum. Tek suçum aday olmak. Olmasaydık o zaman da ‘Neden olmadın’ diyecekti” dedi

    Başkan Adayı , seçim turuna 1907 Fenerbahçe Derneği'nde yaptığı toplantıyla nokta koydu…

    Koç burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocukken oynadığımız ebelemece gibi oldu. O onu diyor, bu bunu diyor. Televizyonda başkanla buluşmak isterdim ama 'Kavga mı edeceğiz' demiş. Oysa biz medeni insanlarız. Biz yoldaştık. Birlikte ne mücadeleler verdik. Şampiyonluklar, son dakika kaçan şampiyonluklar. 3 Temmuz, sonrasındaki kaos ortamı. İnsan tutkulu olduğundan sevdiğinden bir şey görürse etkilenir. Başkan beni sevdiğini söylemiş ben de onu sayıyorum. Fenerbahçe Başkanı'na saygı duymamak olmaz zaten. Camiayı birleştirecek, umut verecek bir lidere ihtiyaç var. Yolda tökezleyeceğimizi, çekileceğimizi düşündüler. Ama buraya kadar geldik. Tek yaptığım hatanın adaylık olduğu kanısına vardım. Aday olmasaydık diyecekti ki 'Olsaydınız.' Vereceğim sözlerden birinin 'eşitlik' olacağını hiç düşünmezdim. 3 Temmuz'u Allah hiçbir kulübe yaşatmasın. Başkanın kılına zarar gelirse ilk önce onun yanında biz oluruz bu da böyle bilinsin."
    1. 1.6.2018
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