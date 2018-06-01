Fenerbahçe'den milyar liralık tazminat davası – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    'den milyar liralık tazminat davası

    Fenerbahçe'den milyar liralık tazminat davası

    Maddi ve manevi kayıplar için tazminat davalarının artık başlayacağını belirten Yıldırım: Sorulacak hesap milyar Türk lirasını aşmaktadır. Bu hesabın sorulması tarihi bir vazifedir

    FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp dergisinin haziran sayısındaki yazısında 3 Temmuz süreciyle ilgili açacakları tazminat davalarına değindi. Yıldırım, artık maddi ve manevi kayıpları için tazminat davalarının başlayacağını vurgulayarak, "Maddi olarak sorulacak hesap milyar Türk lirasını aşmaktadır. Bu hesabın sorulması tarihi bir vazifedir ve tarihimiz bu hesaplaşmayı her boyutuyla yazacaktır" dedi. Bu hesaplaşma yapılmadan camianın mutlu olamayacağını kaydeden Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

    ASLA PRiM VERMEYiN
    "SÖZ konusu acılı günlerimizde, yıllarımızda çocuklarımızı, büyük, küçük tüm Fenerbahçelileri haksız yere itham eden, iftira atan, yaftalayan, itibarsızlaştıranlar bu yaptıklarının hesabını mutlaka verecektir. Bunların sorumluluklarının hukuki olarak tespit edildiğini görmek camiamızın manevi zararlarını gidermiş olacak ve bu hesaplaşma ancak bu anda bitmiş olacaktır." Yıldırım, hesaplaşma sürecini küçümseyenler ile ötelemek ve normalleştirmek isteyenlerin kulübe ihanet ettiklerini de belirtip, prim verilmemesini istedi.


    SİYAH ÇORAPLILAR ÖNCÜLÜK EDECEK
    Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi ile ilgili de bilgi veren , "Avrupa futbolunda futbol akademisi konusunda en yetkin ve tanınan bir isim ile anlaşma sağlanmış olup, bu kişinin proje liderliğinde kulübümüz futbolda kalkınma programının Türkiye'deki öncüsü ve lideri olacaktır. Kulübümüz, tüm takımlarında (A takımı dahil) kendi öz kaynaklarından üretilmiş ve aynı futbol ekolü ile eğitim almış futbolcuları istihdam ederek dışa bağımlılığı minimum seviyeye indirmiş olacak ve aynı zamanda futbolcu ihracı ile de büyük bir gelirin sahibi olacaktır" dedi.

    ONARIM SÜRECİ TAMAMLANDI
    AZİZ Yıldırım, 3 Temmuz 2011 sürecinin verdiği tahribatla ilgili onarım sürecinin 'küçülme' olmadan tamamlandığını belirterek, "UEFA ile yapılan mali fair play anlaşması da yapımızda meydana gelen hasarın bir sonucu olmakla birlikte tahribatın onarımında son derece olumlu etkisi olmuştur. Gelinen noktada artık 2010-11 sezonundaki güçlü yapılanmamızı sağlayacak koşulların oluştuğunu söyleyebiliriz" sözlerine yer verdi.
    1. 1.6.2018
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