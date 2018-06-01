Ali Koç, Galatasaray, Ünal Aysal, Fenerbahçe seçim, 3 Temmuz,
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    başkan adayı ’tan flaş ve açıklaması!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> başkan adayı <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>’tan flaş <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> ve <a href="/index/unal-aysal?id=d73b3048-60a0-43e6-ac63-7cf69b5edd73" class="" rel="tag">Ünal Aysal</a> açıklaması!

    başkanlığına aday olan , 3 Temmuz sürecinde isim vermeden 'ı eleştirdi.

    Koç, katıldığı bir televizyon programında 3 Temmuz sürecinde başkanıyla (Belirtilen dönemde Galatasaray'ın başkanı Ünal Aysal'dı) görüştüğünü belirtirken, "Bu zor dönemde yanımızda mısınız değil misiniz?' dedim, onlar yanımızda olmamayı seçti" ifadelerini kullandı.

    İşte Koç'un açıklamaları...

    "Rakiplerimizden bir tanesi 3 Temmuz'u fırsat bilip çok üstümüze geldi. Ben o dönem kendisine gittim ve başkana dedim ki 'Yapmayın kararınızı verin'. Derseniz ki ebedi dostluk, Fenerbahçe'nin yanında olalım... Neuchatel Xamax maçında Ali Şen'in sizin yanınızda olduğunu hatırlayın ya da deyin ki fırsat bu fırsattır Fenerbahçe her anlamda fersah fersah önümüzde sportif olarak da mali olarak da ona göre kararınızı verin ama bu bizim en sıkıntılı olduğumuz dönemdi 'Yanımızda olun' dedik olmadılar"

    "Biz 'feda' yapmayacağız"

    başkan adayı ayrıca, "Beşiktaş'ta mali açıdan sıkıntılı, böyle bir dönem yaşamıştı 'Feda' dönemi yapıldı" şeklinde gelen soruya "Biz 'feda' yapmayacağız" diyerek şöyle cevapladı: "Biz 'feda' yapmayacağız. Biz çok daha rasyonel, gerçekçi hareket edeceğiz. Bunu yaparken de her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olacağız"

    1. 1.6.2018 10:17
    2. Güncelleme: 1.6.2018 10:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    başkan adayı ’tan flaş ve açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN