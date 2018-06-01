Koç, katıldığı bir televizyon programında 3 Temmuz sürecinde Galatasaray başkanıyla (Belirtilen dönemde Galatasaray'ın başkanı Ünal Aysal'dı) görüştüğünü belirtirken, "Bu zor dönemde yanımızda mısınız değil misiniz?' dedim, onlar yanımızda olmamayı seçti" ifadelerini kullandı.



İşte Koç'un açıklamaları...



"Rakiplerimizden bir tanesi 3 Temmuz'u fırsat bilip çok üstümüze geldi. Ben o dönem kendisine gittim ve başkana dedim ki 'Yapmayın kararınızı verin'. Derseniz ki ebedi dostluk, Fenerbahçe'nin yanında olalım... Neuchatel Xamax maçında Ali Şen'in sizin yanınızda olduğunu hatırlayın ya da deyin ki fırsat bu fırsattır Fenerbahçe her anlamda fersah fersah önümüzde sportif olarak da mali olarak da ona göre kararınızı verin ama bu bizim en sıkıntılı olduğumuz dönemdi 'Yanımızda olun' dedik olmadılar"



"Biz 'feda' yapmayacağız"

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç ayrıca, "Beşiktaş'ta mali açıdan sıkıntılı, böyle bir dönem yaşamıştı 'Feda' dönemi yapıldı" şeklinde gelen soruya "Biz 'feda' yapmayacağız" diyerek şöyle cevapladı: "Biz 'feda' yapmayacağız. Biz çok daha rasyonel, gerçekçi hareket edeceğiz. Bunu yaparken de her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım olacağız"