Dirk Kuyt da oy kullanacak – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    da oy kullanacak

    Dirk Kuyt da oy kullanacak

    Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaklaştıkça tansiyon artarken, geçtiğimiz hafta futbolu müthiş bir jübileyle biırakan ve pazar günü birlikte Ülker Stadı'nda olacakları öğrenildi.

    Tarihi kongrede Dirk Kuyt'un da oy kullanacağı belirtildi. Hollandalı yıldızın, F.Bahçe'ye geldiği 2012-13 sezonundan 1 yıl sonra kulübe üye olduğu ortaya çıktı. ile eski kaptan Emre Belözoğlu da sandığa gidecek. , "Emre futbolu bıraksaydı, yönetime alacaktım" demişti.
    1. 1.6.2018
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