Amerika seçimi gibi – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    seçimi gibi

    Amerika seçimi gibi
    Efsane başkan Ali Şen, ile arasındaki yarışının saygınlık içinde geçtiğini belirterek, "İki tane çok kıymetli çok büyük Fenerbahçeli yarışıyor. Sanırsınız ki , Dünya başkanı seçiliyor. Kongrenin statta yapılması da müthiş bir şey" diye konuştu.
    1. 1.6.2018
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