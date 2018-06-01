Fenerbahç'de başkan Adayı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'nde konuşma yaptı. Seçim öncesinde kulübün son durumuyla ilgili konuşan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söylediklerine de yanıt verirken Real Madrid'i bırakan Zidane ile ilgili de bir anısını paylaştı. Koç'un açıklamaları şöyle;
- 1.6.2018 12:02
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Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç’tan flaş Galatasaray ve Ünal Aysal açıklaması!
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osman taraftarız biz çekeriz cefa aziz basgan bizi bırakma
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Cüneyt Çakır: "Dünya Kupası'na çok iyi çalıştık"
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seda hayirlisi olsun basarili kazasiz belasiz,gidin gelin
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Vagner Love'dan Beşiktaş'a 'FIFA'ya giderim' tehdidi!
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Ali Koç'tan Zidane itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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