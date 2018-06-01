Ali Koç'tan Zidane itirafı! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    'tan itirafı!

    <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>'tan <a href="/index/zidane?id=3cfcc3e9-7b92-419c-8274-e28c5f72f0cf" class="" rel="tag">Zidane</a> itirafı!

    Fenerbahç'de başkan Adayı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'nde konuşma yaptı. Seçim öncesinde kulübün son durumuyla ilgili konuşan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söylediklerine de yanıt verirken Real Madrid'i bırakan Zidane ile ilgili de bir anısını paylaştı. Koç'un açıklamaları şöyle;

    1. 1.6.2018 12:02
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