Fenerbahç'de başkan Adayı Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'nde konuşma yaptı. Seçim öncesinde kulübün son durumuyla ilgili konuşan Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söylediklerine de yanıt verirken Real Madrid'i bırakan Zidane ile ilgili de bir anısını paylaştı. Koç'un açıklamaları şöyle;