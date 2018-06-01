Ali Koç Comolli’yi getirecek! – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Comolli’yi getirecek!

    Ali Koç Comolli’yi getirecek!
    Başkan adayı 'un sportif direktör olarak düşündüğü ismin Fransız Damien Comolli olduğu belirtildi. 1995 yılında 'de göreve başlayan Comolli, Saint-Etienne, Tottenham ve 'da futbol direktörü olarak görev yaptı. 49 yaşındaki Comolli ile Koç önceden tanışıyor.
    1. 1.6.2018
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