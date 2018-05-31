Volkan bekleyişte – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Volkan bekleyişte

    Volkan bekleyişte

    Sözleşmesi henüz uzatılmayan seçimi bekliyor.

    Sözleşmesi henüz uzatılmayan seçimi bekliyor. Kaptanın, kendisine hâlâ sözleşme uzatma teklifinde bulunulmadığı için beklemede olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli file bekçisi ile geçen sezon başı 1 yıllık yenileme yapmıştı.

    1. 31.5.2018
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