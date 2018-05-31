Volkan bekleyişte

Sözleşmesi henüz uzatılmayan Volkan Demirel seçimi bekliyor. Kaptanın, kendisine hâlâ sözleşme uzatma teklifinde bulunulmadığı için beklemede olduğu bildirildi. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli file bekçisi ile geçen sezon başı 1 yıllık yenileme yapmıştı.