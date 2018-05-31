Roman Neustadter'den İstanbul açıklaması
Fenerbahçe formasıyla 2 sezonu geride bırakan Roman Neustadter, birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe formasıyla 2 sezonu geride bırakan Roman Neustadter, birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkesi Rusya'da konuşan 30 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de çok iyi karşılandığını belirtip, "Gerek takımda gerekse de kentte yaşayan insanlar bana iyi davranıyor. İlk başlarda zor geçiyordu ama dost edinmeye başladıkça kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi. Geride kalan sezonu değerlendiren Neustadter, "Aslında şampiyon olabilirdik. Özellikle ikinci yarıda gösterdiğimiz performansla bunu hak ettik. Ben de kişisel olarak çok iyi bir sezon geçirdim. Hemen hemen tüm maçlarda forma giydim" dedi.
- 31.5.2018
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Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FENERBAHCE,M Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
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Brezilya’dan Militao iddiası
Toplam 2
Yorum
alik serdar taşçıyı fb de görmek ister taraftar.bu eder militao 1 yıl daha gelemez bonservisi sorun çıkartır gerek yok.
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Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FB Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
Roman Neustadter'den İstanbul açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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