Roman Neustadter'den İstanbul açıklaması – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'den açıklaması

    Roman Neustadter'den İstanbul açıklaması

    formasıyla 2 sezonu geride bırakan , birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

    formasıyla 2 sezonu geride bırakan , birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkesi 'da konuşan 30 yaşındaki oyuncu, 'de çok iyi karşılandığını belirtip, "Gerek takımda gerekse de kentte yaşayan insanlar bana iyi davranıyor. İlk başlarda zor geçiyordu ama dost edinmeye başladıkça kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi. Geride kalan sezonu değerlendiren Neustadter, "Aslında şampiyon olabilirdik. Özellikle ikinci yarıda gösterdiğimiz performansla bunu hak ettik. Ben de kişisel olarak çok iyi bir sezon geçirdim. Hemen hemen tüm maçlarda forma giydim" dedi.

    1. 31.5.2018
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