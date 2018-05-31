Roman Neustadter'den İstanbul açıklaması

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonu geride bırakan Roman Neustadter, birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkesi Rusya'da konuşan 30 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de çok iyi karşılandığını belirtip, "Gerek takımda gerekse de kentte yaşayan insanlar bana iyi davranıyor. İlk başlarda zor geçiyordu ama dost edinmeye başladıkça kendimi evimde gibi hissediyorum" dedi. Geride kalan sezonu değerlendiren Neustadter, "Aslında şampiyon olabilirdik. Özellikle ikinci yarıda gösterdiğimiz performansla bunu hak ettik. Ben de kişisel olarak çok iyi bir sezon geçirdim. Hemen hemen tüm maçlarda forma giydim" dedi.