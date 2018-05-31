Roma, Porto'dan Ivan Marcano'yu transfer etti – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Roma, 'dan 'yu transfer etti

    Roma, Porto'dan Ivan Marcano'yu transfer etti

    İtalyan ekibi Roma, 'nin de gündeminde olan 'yu kadrosuna kattı.

    Roma Kulübü, 'da forma giyen 30 yaşındaki savunmacı 'yu transfer etti. İtalyan ekibi, 'nin de transfer etmek istediği stoperi Roma'ya getirdi. İspanyol futbolcuya yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attırılacak.

    Marcano, geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 46 maça çıktı.

    1. 31.5.2018 10:55
    2. Güncelleme: 31.5.2018 12:02
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