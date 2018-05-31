Ozan Tufan Rize yolunda!
Fener’de gözden düşen orta saha, Rize’nin radarına girdi Ozan’ı özellikle başkan Yardımcı’nın çok istediği bildirildi
Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. Milli futbolcu ile Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor yakından ilgileniyor. Ozan'ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü bildirilirken, bunu fırsat bile Karadeniz ekibinin de Ozan'la ilk teması kurduğu kaydedildi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'nın istediği isimler arasında ilk sırada olan orta sahayı teknik direktör İbrahim Üzülmez'in de takımında görmek istediği dile getirildi.
- 31.5.2018
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
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