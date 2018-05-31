Ozan Tufan Rize yolunda! – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Rize yolunda!

    Ozan Tufan Rize yolunda!

    Fener’de gözden düşen orta saha, Rize’nin radarına girdi Ozan’ı özellikle başkan Yardımcı’nın çok istediği bildirildi

    tarafından kadro dışı bırakılan 'a sürpriz bir talip çıktı. Milli futbolcu ile 'in yeni ekibi yakından ilgileniyor. Ozan'ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü bildirilirken, bunu fırsat bile ekibinin de Ozan'la ilk teması kurduğu kaydedildi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'nın istediği isimler arasında ilk sırada olan orta sahayı teknik direktör İbrahim Üzülmez'in de takımında görmek istediği dile getirildi.

    1. 31.5.2018
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