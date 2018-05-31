Ozan Tufan Rize yolunda!

Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. Milli futbolcu ile Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor yakından ilgileniyor. Ozan'ın alacaklarına karşılık sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü bildirilirken, bunu fırsat bile Karadeniz ekibinin de Ozan'la ilk teması kurduğu kaydedildi. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'nın istediği isimler arasında ilk sırada olan orta sahayı teknik direktör İbrahim Üzülmez'in de takımında görmek istediği dile getirildi.