Kanarya finale yakın

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, normal süresi 80-80 berabere biten maçta Banvit'i uzatmada 98-93 yenerek seride 2-0 öne geçti.



Final için önemli bir avantaj elde etti. Kullandığı 10 serbest atışın 9'unda isabet bulan Wanamaker, uzatmadaki etkili oyunuyla takımını galibiyete taşıdı. Serinin üçüncü karşılaşması yarın saat 20.45'te Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.