Kanarya finale yakın – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Kanarya finale yakın

    Kanarya finale yakın

    , play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Banvit’i uzatmalarda 98-93 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi

    yarı final ikinci maçında , normal süresi 80-80 berabere biten maçta Banvit'i uzatmada 98-93 yenerek seride 2-0 öne geçti.

    Final için önemli bir avantaj elde etti. Kullandığı 10 serbest atışın 9'unda isabet bulan Wanamaker, uzatmadaki etkili oyunuyla takımını galibiyete taşıdı. Serinin üçüncü karşılaşması yarın saat 20.45'te Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 31.5.2018
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