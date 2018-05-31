Kanarya finale yakın
Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında konuk ettiği Banvit’i uzatmalarda 98-93 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, normal süresi 80-80 berabere biten maçta Banvit'i uzatmada 98-93 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Final için önemli bir avantaj elde etti. Kullandığı 10 serbest atışın 9'unda isabet bulan Wanamaker, uzatmadaki etkili oyunuyla takımını galibiyete taşıdı. Serinin üçüncü karşılaşması yarın saat 20.45'te Bandırma Kara Ali Acar Spor Salonu'nda oynanacak.
- 31.5.2018
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Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FENERBAHCE,M Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
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Brezilya’dan Militao iddiası
Toplam 2
Yorum
alik serdar taşçıyı fb de görmek ister taraftar.bu eder militao 1 yıl daha gelemez bonservisi sorun çıkartır gerek yok.
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Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FB Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
Kanarya finale yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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