Josef: Tanrı’ya şükrediyorum – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    Josef: Tanrı’ya şükrediyorum

    Josef: Tanrı’ya şükrediyorum

    3 yılda 'de en fazla maça çıkan (134 maç) yabancı olan Josef de , bunun için Tanrı'ya şükrettiğini söyledi.

    3 yılda 'de en fazla maça çıkan (134 maç) yabancı olan Josef de , bunun için Tanrı'ya şükrettiğini söyledi. Brezilyalı oyuncu, instagram hesabından söz konusu haberin grafiği ile birlikte, "Bedenimi ve sağlığımı koruyan ve her zaman oynamamı sağlayan Tanrı'ya şükrediyorum" notunu düştü. Josef'i 127 maçla Edin Visca, 121 maçla Muslera takip ediyor.

    1. 31.5.2018
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