Josef: Tanrı’ya şükrediyorum
Son 3 yılda Türkiye'de en fazla maça çıkan (134 maç) yabancı olan Josef de Souza, bunun için Tanrı'ya şükrettiğini söyledi.
Son 3 yılda Türkiye'de en fazla maça çıkan (134 maç) yabancı olan Josef de Souza, bunun için Tanrı'ya şükrettiğini söyledi. Brezilyalı oyuncu, instagram hesabından söz konusu haberin grafiği ile birlikte, "Bedenimi ve sağlığımı koruyan ve her zaman oynamamı sağlayan Tanrı'ya şükrediyorum" notunu düştü. Josef'i 127 maçla Edin Visca, 121 maçla Muslera takip ediyor.
- 31.5.2018
-
Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FENERBAHCE,M Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
-
Brezilya’dan Militao iddiası
Toplam 2
Yorum
alik serdar taşçıyı fb de görmek ister taraftar.bu eder militao 1 yıl daha gelemez bonservisi sorun çıkartır gerek yok.
-
Aziz Yıldırım: "Emre Belözoğlu'nu Fenerbahçe'den gönderen..."
Toplam 11
Yorum
FB Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. Ali Koç başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON. .
Josef: Tanrı’ya şükrediyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.