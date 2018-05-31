

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli kulübün 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesi açıklamalarda bulundu. Genel Kurulda 26 bin 2 kişinin oy kullanma hakkı olduğunu ifade eden Vefa Küçük, tüzük değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Küçük'ün seçimle ilgili açıklamaları şu şekilde;