Fenerbahçe'de tarihi seçim öncesi tüzük değişikliği
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli kulübün 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesi açıklamalarda bulundu. Genel Kurulda 26 bin 2 kişinin oy kullanma hakkı olduğunu ifade eden Vefa Küçük, tüzük değişikliğine gidildiğini açıkladı.
Küçük'ün seçimle ilgili açıklamaları şu şekilde;
- 31.5.2018 12:49
- Güncelleme: 31.5.2018 12:52
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Ozan Tufan Rize yolunda!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan hatalı ama bir yıl boyunca Ozan'ı hazır hale getiremeyen Aykut ve ekibi suçsuz mu.?Gitsin demiş,yeni hoca beğenirse ne olacak?Harcayın.
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Yaya Toure'nin menajerinden Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
CimBom Aman gelmesin zaten bizim DEDE lere vericek paramız yok
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Shaqiri’ye taraftarlar hücum etti
Toplam 1
Yorum
noluyo yaa Come to bes..
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