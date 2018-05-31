Fenerbahçe'de tarihi seçim öncesi tüzük değişikliği – Fotomaç – 31 Mayıs 2018
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    31 Mayıs 2018, Perşembe
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    'de tarihi seçim öncesi tüzük değişikliği

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de tarihi seçim öncesi tüzük değişikliği


    Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, sarı-lacivertli kulübün 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesi açıklamalarda bulundu. Genel Kurulda 26 bin 2 kişinin oy kullanma hakkı olduğunu ifade eden Vefa Küçük, tüzük değişikliğine gidildiğini açıkladı.

    Küçük'ün seçimle ilgili açıklamaları şu şekilde;

    1. 31.5.2018 12:49
    2. Güncelleme: 31.5.2018 12:52
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