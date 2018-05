Valbuena: "Türkiye Euro 2024'ü hak ediyor"

Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden Matheue Valbuena, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonluğu adaylığına destek verdi. Ligdeki tüm stadyumların muhteşem olduğunu söyleyen Fransız futbolcu, "1 yıldır Fenerbahçe'de oynuyorum. Burada benzersiz bir ambiyans var. Gittiğimiz her yerde taraftarlar tarafından destekleniyoruz. Buranın insanlarını gerçekten çok sevdim. Sıcakkanlı ve misafirperverler. EURO 2024 adaylığı her stadyumda, şehirde hissediliyor. Türkiye'nin adaylığı çok mantıklı. Bu ülkede büyük bir Avrupa Şampiyonası için gereken her şey var. Umarım burada gerçekleşir ve Türkiye emeğinin karşılığını alır. Tüm saydıklarımla Türkiye bunu hak ediyor" açıklamasını yaptı.