Valbuena: "Türkiye Euro 2024'ü hak ediyor" – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Valbuena: " Euro 2024'ü hak ediyor"

    Valbuena: "Türkiye Euro 2024'ü hak ediyor"

    F.Bahçe’nin yıldızı Valbuena’nın, ’nin Avrupa Şampiyonluğu adaylığıyla ilgili yorumu netti: “Bu ülkede EURO 2024 için gereken her şey var”

    Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden Matheue Valbuena, 'nin 2024 Avrupa Şampiyonluğu adaylığına destek verdi. Ligdeki tüm stadyumların muhteşem olduğunu söyleyen futbolcu, "1 yıldır 'de oynuyorum. Burada benzersiz bir ambiyans var. Gittiğimiz her yerde taraftarlar tarafından destekleniyoruz. Buranın insanlarını gerçekten çok sevdim. Sıcakkanlı ve misafirperverler. EURO 2024 adaylığı her stadyumda, şehirde hissediliyor. Türkiye'nin adaylığı çok mantıklı. Bu ülkede büyük bir Avrupa Şampiyonası için gereken her şey var. Umarım burada gerçekleşir ve Türkiye emeğinin karşılığını alır. Tüm saydıklarımla Türkiye bunu hak ediyor" açıklamasını yaptı.

    1. 30.5.2018
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