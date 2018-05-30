Valbuena: "Türkiye Euro 2024'ü hak ediyor"
F.Bahçe’nin Fransız yıldızı Valbuena’nın, Türkiye’nin Avrupa Şampiyonluğu adaylığıyla ilgili yorumu netti: “Bu ülkede EURO 2024 için gereken her şey var”
Sarı-lacivertlilerin yıldız isimlerinden Matheue Valbuena, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonluğu adaylığına destek verdi. Ligdeki tüm stadyumların muhteşem olduğunu söyleyen Fransız futbolcu, "1 yıldır Fenerbahçe'de oynuyorum. Burada benzersiz bir ambiyans var. Gittiğimiz her yerde taraftarlar tarafından destekleniyoruz. Buranın insanlarını gerçekten çok sevdim. Sıcakkanlı ve misafirperverler. EURO 2024 adaylığı her stadyumda, şehirde hissediliyor. Türkiye'nin adaylığı çok mantıklı. Bu ülkede büyük bir Avrupa Şampiyonası için gereken her şey var. Umarım burada gerçekleşir ve Türkiye emeğinin karşılığını alır. Tüm saydıklarımla Türkiye bunu hak ediyor" açıklamasını yaptı.
- 30.5.2018
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
Valbuena: "Türkiye Euro 2024'ü hak ediyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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