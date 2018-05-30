Skrtel Ada yolcusu
Yüksek maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Martin Skrtel, Ada yolcusu...
Yüksek maliyeti nedeniyle Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı Martin Skrtel, Ada yolcusu... Slovak futbolcunun Liverpool'dan eski hocası Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United'ın bu transferde devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde bonuslarla birlikte 4 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcunun, Benitez'in takımında forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
- 30.5.2018
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 9
Yorum
Çepnioğlu yazık yazıkkk. bu kafalar yuzunden ts ileri 1 adım atamıyor. etimiz belli budumuz belli morunho mu gelecekti neyin kafasını yaşıyorsunuz
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Zombi Avı
Toplam 38
Yorum
Noyan 125
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Soccer Physics
Toplam 38
Yorum
kör mamişşş valla oyun çok hoştır ama benene
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