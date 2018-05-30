Skrtel Ada yolcusu – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Skrtel Ada yolcusu

    Skrtel Ada yolcusu

    Yüksek maliyeti nedeniyle 'nin yollarını ayırmayı planladığı , Ada yolcusu...

    Yüksek maliyeti nedeniyle 'nin yollarını ayırmayı planladığı , Ada yolcusu... Slovak futbolcunun 'dan eski hocası 'in çalıştırdığı 'ın bu transferde devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde bonuslarla birlikte 4 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcunun, Benitez'in takımında forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

    1. 30.5.2018
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