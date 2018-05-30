Fenerbahçe'nin potada rakibi Banvit – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'nin potada rakibi Banvit

    Fenerbahçe'nin potada rakibi Banvit

    Avrupa'da şampiyonluğu kaçıran F.Bahçe , ligdeki play-off serisinde bugün kritik bir maça çıkacak.

    Avrupa'da şampiyonluğu kaçıran F.Bahçe , ligdeki play-off serisinde bugün kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, yarı final serisinin ikinci maçında Banvit'i ağırlayacak. Ülker Salonu'nda 20.45'te başlayacak müsabaka beIN Sports 3 ile NTV'den yayınlanacak. 3 galibiyete ulaşanın finale çıkacağı serideki ilk maçı F.Bahçe 86-81 kazanmıştı.

    1. 30.5.2018
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