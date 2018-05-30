Fenerbahçe'de kaleye iki aday

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin gündemine giren oyuncular arasına iki de kaleci eklendi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli file bekçileri Ertaç Özbir ile eski oyuncusu Serkan Kırıntılı ile görüştüğü iddia edildi. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Ertaç ve Konyaspor'la sözleşme uzatmayan 33 yaşındaki Serkan için teknik direktör Aykut Kocaman'ın rapor verdiği kaydedildi.