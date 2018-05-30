Fenerbahçe'de kaleye iki aday – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'de kaleye iki aday

    Fenerbahçe'de kaleye iki aday

    öncesi 'nin gündemine giren oyuncular arasına iki de kaleci eklendi.

    öncesi 'nin gündemine giren oyuncular arasına iki de kaleci eklendi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli file bekçileri Ertaç Özbir ile eski oyuncusu ile görüştüğü iddia edildi. ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Ertaç ve 'la sözleşme uzatmayan 33 yaşındaki Serkan için teknik direktör 'ın rapor verdiği kaydedildi.

    1. 30.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'de kaleye iki aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN