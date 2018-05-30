Fenerbahçe'de kaleye iki aday
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin gündemine giren oyuncular arasına iki de kaleci eklendi.
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin gündemine giren oyuncular arasına iki de kaleci eklendi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli file bekçileri Ertaç Özbir ile eski oyuncusu Serkan Kırıntılı ile görüştüğü iddia edildi. Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Ertaç ve Konyaspor'la sözleşme uzatmayan 33 yaşındaki Serkan için teknik direktör Aykut Kocaman'ın rapor verdiği kaydedildi.
- 30.5.2018
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
Fenerbahçe'de kaleye iki aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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