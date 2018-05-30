Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin ilk transferini açıkladı! Ömer Faruk Beyaz – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'nin ilk transferini açıkladı! Ömer Faruk Beyaz

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin ilk transferini açıkladı! Ömer Faruk Beyaz

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ilk transferini açıkladı. Yeni sezon öncesi Bayern Münih'in de istediği genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalanacağını açıkladı

    1. 30.5.2018 13:02
    2. Güncelleme: 30.5.2018 13:36
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