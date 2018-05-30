Ali Koç'tan Arsene Wenger açıklaması – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'tan açıklaması

    Ali Koç'tan Arsene Wenger açıklaması

    Fenerbahçe'de başkan adayı , 3 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek tarihi seçim öncesi projelerini medya ile paylaşmaya devam ediyor.

    TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Adayı yapacağı ilk 3 icraati, "Kenetlenmek, sportif başarı ve futbol anlayışını değiştirmek" olarak özetledi. En büyük transferlerinin 'mantaliteleri' olacağını vurgulayan Koç, taraftarlar arasında heyecan yaratan iddiaları hakkında da konuştu.

    "DOSTUMUZU ARTIRACAĞIZ"

    Fenerbahçe'nin daha sempatik bir kulüp olması gerektiğini belirten Koç, "Dostumuzun düşmanımızdan fazlası olması lazım. Nötr, futbolla ilgilenmeyen insanlar bile biz şampiyon olduğumuzda sevinebilmeli." dedi.

    "ARSENE WENGER BENİ DESTEKLİYOR"

    Tatil için Bodrum'a gelen Arsene Wenger'in Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına cevap veren Ali Koç konuyla ilgili "Wenger evet Bodrum'da benim bir dostumla beraber. 'i yaratan isimlerden birisi. O da 11 senedir Bodrum'da... O ve Wenger, Arsenal'i çok ilerlettiler. Bir yakıştırma yapılıyor. O da beni desteklemek için buraya gelecek. Wenger ile ilgili bir tasarrufumuz yok." dedi.

    Ali Koç'tan Arsene Wenger açıklaması

    1. 29.5.2018 23:23
    2. Güncelleme: 30.5.2018 09:47
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