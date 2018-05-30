Ali Koç'tan Arsene Wenger açıklaması
Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç, 3 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek tarihi seçim öncesi projelerini medya ile paylaşmaya devam ediyor.
"DOSTUMUZU ARTIRACAĞIZ"
Fenerbahçe'nin daha sempatik bir kulüp olması gerektiğini belirten Koç, "Dostumuzun düşmanımızdan fazlası olması lazım. Nötr, futbolla ilgilenmeyen insanlar bile biz şampiyon olduğumuzda sevinebilmeli." dedi.
"ARSENE WENGER BENİ DESTEKLİYOR"
Tatil için Bodrum'a gelen Arsene Wenger'in Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına cevap veren Ali Koç konuyla ilgili "Wenger evet Bodrum'da benim bir dostumla beraber. Premier Lig'i yaratan isimlerden birisi. O da 11 senedir Bodrum'da... O ve Wenger, Arsenal'i çok ilerlettiler. Bir yakıştırma yapılıyor. O da beni desteklemek için buraya gelecek. Wenger ile ilgili bir tasarrufumuz yok." dedi.
- 29.5.2018 23:23
- Güncelleme: 30.5.2018 09:47
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
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