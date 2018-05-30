Ali Koç'tan Arsene Wenger açıklaması

TRT Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç yapacağı ilk 3 icraati, "Kenetlenmek, sportif başarı ve futbol anlayışını değiştirmek" olarak özetledi. En büyük transferlerinin 'mantaliteleri' olacağını vurgulayan Koç, taraftarlar arasında heyecan yaratan Arsene Wenger iddiaları hakkında da konuştu.

Fenerbahçe'nin daha sempatik bir kulüp olması gerektiğini belirten Koç, "Dostumuzun düşmanımızdan fazlası olması lazım. Nötr, futbolla ilgilenmeyen insanlar bile biz şampiyon olduğumuzda sevinebilmeli." dedi.



"ARSENE WENGER BENİ DESTEKLİYOR"

Tatil için Bodrum'a gelen Arsene Wenger'in Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddialarına cevap veren Ali Koç konuyla ilgili "Wenger evet Bodrum'da benim bir dostumla beraber. Premier Lig'i yaratan isimlerden birisi. O da 11 senedir Bodrum'da... O ve Wenger, Arsenal'i çok ilerlettiler. Bir yakıştırma yapılıyor. O da beni desteklemek için buraya gelecek. Wenger ile ilgili bir tasarrufumuz yok." dedi.