Fenerbahçe'de Carlos Bacca aşkı yeniden alevlendi
Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilmesi halinde Aykut Kocaman'la devam edeceğini söylemişti. Teknik direktör Aykut Kocaman da buna göre transfer çalışmalarına başladı.
- 29.5.2018 11:06
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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