Fenerbahçe'de Carlos Bacca aşkı yeniden alevlendi – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'de Carlos Bacca aşkı yeniden alevlendi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de Carlos Bacca aşkı yeniden alevlendi

    Aziz Yıldırım yeniden başkan seçilmesi halinde Aykut Kocaman'la devam edeceğini söylemişti. Teknik direktör Aykut Kocaman da buna göre transfer çalışmalarına başladı.

    1. 29.5.2018 11:06
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